Борис Макаров
Из справочника
Ревизская Сказка д.Васьково за 1858 год
- ФИО
- Борис Макаров
- Пол
- муж
- Номер записи
- 126
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 12
- Двор / Семья
- 11
- Номер в семье/дворе
- 7
- Родственная связь
- сын главы [6]
- Откуда прибыл
- д. Горяйново, Городищенская вол., Вяземский у., Смоленская губ.
- Год поступления
- 1857
- Причина выбытия
- отдан в рекруты
- Год убытия
- 1854
- Губерния
- Смоленская
- Уезд
- Дорогобужский
- Место
- д. Васьково
- Место события
- д. Васьково, Сафоновская вол., Дорогобужский у., Смоленская губ.
- Архивный код
- ГАСО (Смоленск): ф.10, оп.5, д.1126, лист: Н/Д
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки дворовых людей и крестьян по имениям помещиков Дорогобужского
уезда, на буквы «Д-И» за 1858 год
Населённый пункт: д. Васьково
сословие: пом.крестьяне
Номер двора / семьи: 11
01 | Андрей Михаев: 36 / 43 | крестьянин - глава
02 | Павел Сазонов: 22 / 29 | крестьянин - племянник главы [1]
03 | Кузьма Павлович: - / 2 | крестьянин - сын племянника [2]
04 | Ульяна Васильевна: - / 42 | крестьянка - жена главы [1]
05 | Марфа Никитична: - / 27 | крестьянка - жена племянника [2]
06 | Макар Исаев: - / - | крестьянин - глава
07 | Борис Макаров: - / - | крестьянин - сын главы [6]
08 | Стефан Борисов : - / 7 | крестьянин - сын Бориса [7]
09 | Клим Егоров: - / 49 | крестьянин - глава
10 | Дмитрий Климов : - / 15 | крестьянин - сын главы [9]
11 | Изот Константинов : - / 27 | крестьянин - племянник главы [9]
12 | Евмен Изотов: - / 6 | крестьянин - сын племянника [11]
13 | Мирон Изотов: - / 3 | крестьянин - сын племянника [11]
14 | Меланья Тихонова: - / 24 | крестьянка - жена племянника [11]
15 | Соломонида Михеева: - / 47 | крестьянка - жена главы [9]
16 | Устинья Карпова: - / 12 | крестьянка - племяница Изота [11]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Романом Галенкиным
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.