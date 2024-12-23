Февронья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФевронья Ивановна

Февронья Ивановна

Из справочника
Ревизская Сказка д.Васьково за 1858 год
ФИО
Февронья Ивановна
Пол
жен
Номер записи
119
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
11
Двор / Семья
10
Номер в семье/дворе
8
Родственная связь
жена Сергея [2]
Возраст по текущей РС
25
Год рождения вычисленный
1833
Губерния
Смоленская
Уезд
Дорогобужский
Место
д. Васьково
Место события
д. Васьково, Сафоновская вол., Дорогобужский у., Смоленская губ.
Архивный код
ГАСО (Смоленск): ф.10, оп.5, д.1126, лист: Н/Д
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки дворовых людей и крестьян по имениям помещиков Дорогобужского уезда, на буквы «Д-И» за 1858 год
Населённый пункт: д. Васьково
сословие: пом.крестьяне
Номер двора / семьи: 10
01 | Иван Евстафьев: 46 / - | крестьянин - глава
02 | Сергей Иванович: 17 / 24 | крестьянин - сын главы [1]
03 | Ларион Сергеев: - / 4 | крестьянин - сын Сергея [2]
04 | Григорий Иванович: 8 / 15 | крестьянин - сын главы [1]
05 | Агапий Иванович: 3 / 10 | крестьянин - сын главы [1]
06 | Прасковья Никитична: - / 35 | крестьянка - жена главы [1]
07 | Матрена Ивановна: - / 13 | крестьянка - дочь главы [1]
08 | Февронья Ивановна: - / 25 | крестьянка - жена Сергея [2]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Романом Галенкиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.