Прасковья Никитична
Из справочника
Ревизская Сказка д.Васьково за 1858 год
- ФИО
- Прасковья Никитична
- Пол
- жен
- Номер записи
- 117
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 11
- Двор / Семья
- 10
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- жена главы [1]
- Возраст по текущей РС
- 35
- Год рождения вычисленный
- 1823
- Губерния
- Смоленская
- Уезд
- Дорогобужский
- Место
- д. Васьково
- Место события
- д. Васьково, Сафоновская вол., Дорогобужский у., Смоленская губ.
- Архивный код
- ГАСО (Смоленск): ф.10, оп.5, д.1126, лист: Н/Д
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки дворовых людей и крестьян по имениям помещиков Дорогобужского
уезда, на буквы «Д-И» за 1858 год
Населённый пункт: д. Васьково
сословие: пом.крестьяне
Номер двора / семьи: 10
01 | Иван Евстафьев: 46 / - | крестьянин - глава
02 | Сергей Иванович: 17 / 24 | крестьянин - сын главы [1]
03 | Ларион Сергеев: - / 4 | крестьянин - сын Сергея [2]
04 | Григорий Иванович: 8 / 15 | крестьянин - сын главы [1]
05 | Агапий Иванович: 3 / 10 | крестьянин - сын главы [1]
06 | Прасковья Никитична: - / 35 | крестьянка - жена главы [1]
07 | Матрена Ивановна: - / 13 | крестьянка - дочь главы [1]
08 | Февронья Ивановна: - / 25 | крестьянка - жена Сергея [2]
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- Индексация данных проведена Романом Галенкиным
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