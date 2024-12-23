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Сергей Иванович

Из справочника
Ревизская Сказка д.Васьково за 1858 год
ФИО
Сергей Иванович
Пол
муж
Номер записи
113
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
11
Двор / Семья
10
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын главы [1]
Возраст по прошлой РС
17
Возраст по текущей РС
24
Год рождения вычисленный
1834
Губерния
Смоленская
Уезд
Дорогобужский
Место
д. Васьково
Место события
д. Васьково, Сафоновская вол., Дорогобужский у., Смоленская губ.
Архивный код
ГАСО (Смоленск): ф.10, оп.5, д.1126, лист: Н/Д
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки дворовых людей и крестьян по имениям помещиков Дорогобужского уезда, на буквы «Д-И» за 1858 год
Населённый пункт: д. Васьково
сословие: пом.крестьяне
Номер двора / семьи: 10
01 | Иван Евстафьев: 46 / - | крестьянин - глава
02 | Сергей Иванович: 17 / 24 | крестьянин - сын главы [1]
03 | Ларион Сергеев: - / 4 | крестьянин - сын Сергея [2]
04 | Григорий Иванович: 8 / 15 | крестьянин - сын главы [1]
05 | Агапий Иванович: 3 / 10 | крестьянин - сын главы [1]
06 | Прасковья Никитична: - / 35 | крестьянка - жена главы [1]
07 | Матрена Ивановна: - / 13 | крестьянка - дочь главы [1]
08 | Февронья Ивановна: - / 25 | крестьянка - жена Сергея [2]
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Источник
Индексация данных проведена Романом Галенкиным

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