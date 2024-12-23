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Неонила Ивановна

Из справочника
Ревизская Сказка д.Васьково за 1858 год
ФИО
Неонила Ивановна
Пол
жен
Номер записи
109
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
10
Двор / Семья
9
Номер в семье/дворе
8
Родственная связь
дочь Ивана [2]
Возраст по текущей РС
11
Год рождения вычисленный
1847
Губерния
Смоленская
Уезд
Дорогобужский
Место
д. Васьково
Место события
д. Васьково, Сафоновская вол., Дорогобужский у., Смоленская губ.
Архивный код
ГАСО (Смоленск): ф.10, оп.5, д.1126, лист: Н/Д
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки дворовых людей и крестьян по имениям помещиков Дорогобужского уезда, на буквы «Д-И» за 1858 год
Населённый пункт: д. Васьково
сословие: пом.крестьяне
Номер двора / семьи: 9
01 | Стефан Евстафьев: 54 / 61 | крестьянин - глава
02 | Иван Стефанов: 36 / 43 | крестьянин - сын главы [1]
03 | Ларион Иванович: 2 / 9 | крестьянин - сын Ивана [2]
04 | Кирилл Стефанов: 16 / 23 | крестьянин - сын главы [1]
05 | Владимир Стефанов: - / - | крестьянин - сын главы [1]
06 | Капитон Владимирочич : 4 / 11 | крестьянин - сын Владимира [5]
07 | Агафья Логинова: - / 42 | крестьянка - жена Ивана [2]
08 | Неонила Ивановна: - / 11 | крестьянка - дочь Ивана [2]
09 | Феофана Ивановна: - / 5 | крестьянка - дочь Ивана [2]
10 | Соломонида Игнатовна: - / 25 | крестьянка - жена Кирилла [4]
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Индексация данных проведена Романом Галенкиным

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