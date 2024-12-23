Иван Стефанов
Из справочника
Ревизская Сказка д.Васьково за 1858 год
- ФИО
- Иван Стефанов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 103
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 10
- Двор / Семья
- 9
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- сын главы [1]
- Возраст по прошлой РС
- 36
- Возраст по текущей РС
- 43
- Год рождения вычисленный
- 1815
- Губерния
- Смоленская
- Уезд
- Дорогобужский
- Место
- д. Васьково
- Место события
- д. Васьково, Сафоновская вол., Дорогобужский у., Смоленская губ.
- Архивный код
- ГАСО (Смоленск): ф.10, оп.5, д.1126, лист: Н/Д
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки дворовых людей и крестьян по имениям помещиков Дорогобужского
уезда, на буквы «Д-И» за 1858 год
Населённый пункт: д. Васьково
сословие: пом.крестьяне
Номер двора / семьи: 9
01 | Стефан Евстафьев: 54 / 61 | крестьянин - глава
02 | Иван Стефанов: 36 / 43 | крестьянин - сын главы [1]
03 | Ларион Иванович: 2 / 9 | крестьянин - сын Ивана [2]
04 | Кирилл Стефанов: 16 / 23 | крестьянин - сын главы [1]
05 | Владимир Стефанов: - / - | крестьянин - сын главы [1]
06 | Капитон Владимирочич : 4 / 11 | крестьянин - сын Владимира [5]
07 | Агафья Логинова: - / 42 | крестьянка - жена Ивана [2]
08 | Неонила Ивановна: - / 11 | крестьянка - дочь Ивана [2]
09 | Феофана Ивановна: - / 5 | крестьянка - дочь Ивана [2]
10 | Соломонида Игнатовна: - / 25 | крестьянка - жена Кирилла [4]
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- Индексация данных проведена Романом Галенкиным
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