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Стефан Евстафьев

Из справочника
Ревизская Сказка д.Васьково за 1858 год
ФИО
Стефан Евстафьев
Пол
муж
Номер записи
102
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
10
Двор / Семья
9
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
54
Возраст по текущей РС
61
Год рождения вычисленный
1797
Губерния
Смоленская
Уезд
Дорогобужский
Место
д. Васьково
Место события
д. Васьково, Сафоновская вол., Дорогобужский у., Смоленская губ.
Архивный код
ГАСО (Смоленск): ф.10, оп.5, д.1126, лист: Н/Д
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки дворовых людей и крестьян по имениям помещиков Дорогобужского уезда, на буквы «Д-И» за 1858 год
Населённый пункт: д. Васьково
сословие: пом.крестьяне
Номер двора / семьи: 9
01 | Стефан Евстафьев: 54 / 61 | крестьянин - глава
02 | Иван Стефанов: 36 / 43 | крестьянин - сын главы [1]
03 | Ларион Иванович: 2 / 9 | крестьянин - сын Ивана [2]
04 | Кирилл Стефанов: 16 / 23 | крестьянин - сын главы [1]
05 | Владимир Стефанов: - / - | крестьянин - сын главы [1]
06 | Капитон Владимирочич : 4 / 11 | крестьянин - сын Владимира [5]
07 | Агафья Логинова: - / 42 | крестьянка - жена Ивана [2]
08 | Неонила Ивановна: - / 11 | крестьянка - дочь Ивана [2]
09 | Феофана Ивановна: - / 5 | крестьянка - дочь Ивана [2]
10 | Соломонида Игнатовна: - / 25 | крестьянка - жена Кирилла [4]
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Индексация данных проведена Романом Галенкиным

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