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Агриппина Демидова

Из справочника
Ревизская Сказка д.Васьково за 1858 год
ФИО
Агриппина Демидова
Пол
жен
Номер записи
100
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
9
Двор / Семья
8
Номер в семье/дворе
9
Родственная связь
жена Василия [2]
Возраст по текущей РС
25
Год рождения вычисленный
1833
Губерния
Смоленская
Уезд
Дорогобужский
Место
д. Васьково
Место события
д. Васьково, Сафоновская вол., Дорогобужский у., Смоленская губ.
Архивный код
ГАСО (Смоленск): ф.10, оп.5, д.1126, лист: Н/Д
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки дворовых людей и крестьян по имениям помещиков Дорогобужского уезда, на буквы «Д-И» за 1858 год
Населённый пункт: д. Васьково
сословие: пом.крестьяне
Номер двора / семьи: 8
01 | Игнатий Ларионов : 49 / - | крестьянин - глава
02 | Василий Игнатьевич: 25 / 32 | крестьянин - сын главы [1]
03 | Николай Васильевич: 10 / 17 | крестьянин - сын Василия [2]
04 | Фотий Игнатьевич: 15 / 22 | крестьянин - сын главы [1]
05 | Иван Игнатьевич: 5 / 12 | крестьянин - сын главы [1]
06 | Анна Ивановна: - / 45 | крестьянка - жена главы [1]
07 | Меланья Игнатьевна: - / 13 | крестьянка - дочь главы [1]
08 | Анисья Игнатьевна: - / 8 | крестьянка - дочь главы [1]
09 | Агриппина Демидова: - / 25 | крестьянка - жена Василия [2]
10 | Ольга Климова: - / 18 | крестьянка - жена Фотия [3]
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Индексация данных проведена Романом Галенкиным

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