Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНиколай Васильевич

Николай Васильевич

Из справочника
Ревизская Сказка д.Васьково за 1858 год
ФИО
Николай Васильевич
Пол
муж
Номер записи
94
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
9
Двор / Семья
8
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Василия [2]
Возраст по прошлой РС
10
Возраст по текущей РС
17
Год рождения вычисленный
1841
Губерния
Смоленская
Уезд
Дорогобужский
Место
д. Васьково
Место события
д. Васьково, Сафоновская вол., Дорогобужский у., Смоленская губ.
Архивный код
ГАСО (Смоленск): ф.10, оп.5, д.1126, лист: Н/Д
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки дворовых людей и крестьян по имениям помещиков Дорогобужского уезда, на буквы «Д-И» за 1858 год
Населённый пункт: д. Васьково
сословие: пом.крестьяне
Номер двора / семьи: 8
01 | Игнатий Ларионов : 49 / - | крестьянин - глава
02 | Василий Игнатьевич: 25 / 32 | крестьянин - сын главы [1]
03 | Николай Васильевич: 10 / 17 | крестьянин - сын Василия [2]
04 | Фотий Игнатьевич: 15 / 22 | крестьянин - сын главы [1]
05 | Иван Игнатьевич: 5 / 12 | крестьянин - сын главы [1]
06 | Анна Ивановна: - / 45 | крестьянка - жена главы [1]
07 | Меланья Игнатьевна: - / 13 | крестьянка - дочь главы [1]
08 | Анисья Игнатьевна: - / 8 | крестьянка - дочь главы [1]
09 | Агриппина Демидова: - / 25 | крестьянка - жена Василия [2]
10 | Ольга Климова: - / 18 | крестьянка - жена Фотия [3]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Романом Галенкиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.