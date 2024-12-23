Павел Лаврович
Из справочника
Ревизская Сказка д.Васьково за 1858 год
- ФИО
- Павел Лаврович
- Пол
- муж
- Номер записи
- 90
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 8
- Двор / Семья
- 7
- Номер в семье/дворе
- 19
- Родственная связь
- сын Лавра [17]
- Откуда прибыл
- д. Панфилово, Сафоновская вол., Дорогобужский у., Смоленская губ.
- Год поступления
- 1857
- Возраст по текущей РС
- 1
- Год рождения вычисленный
- 1857
- Губерния
- Смоленская
- Уезд
- Дорогобужский
- Место
- д. Васьково
- Место события
- д. Васьково, Сафоновская вол., Дорогобужский у., Смоленская губ.
- Архивный код
- ГАСО (Смоленск): ф.10, оп.5, д.1126, лист: Н/Д
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки дворовых людей и крестьян по имениям помещиков Дорогобужского
уезда, на буквы «Д-И» за 1858 год
Населённый пункт: д. Васьково
сословие: пом.крестьяне
Номер двора / семьи: 7
01 | Евдоким Елисеев: 53 / 60 | крестьянин - глава
02 | Моисей Евдокимов: 23 / 30 | крестьянин - сын главы [1]
03 | Гаврила Евдокимов: 2 / 9 | крестьянин - сын главы [1]
04 | Дарья Ивановна: - / 32 | крестьянка - жена главы [1]
05 | Авдотья Евдокимовна: - / 13 | крестьянка - дочь главы [1]
06 | Акулина Евдокимовна: - / 8 | крестьянка - дочь главы [1]
07 | Прасковья Евдокимовна: - / 3 | крестьянка - дочь главы [1]
08 | Матрена Степановна: - / 27 | крестьянка - жена Гаврила [2]
09 | Татьяна Гавриловна: - / 3 | крестьянка - дочь Гаврила [2]
10 | Демид Ларионов : - / 32 | крестьянин - глава
11 | Иван Демидов: - / 4 | крестьянин - сын главы [10]
12 | Федор Демидов: - / 3 | крестьянин - сын главы [10]
13 | Екатерина Константинова : - / 26 | крестьянка - жена главы [10]
14 | Ларион Елисеев: - / - | крестьянин - глава
15 | Михаил Ларионов : - / - | крестьянин - сын главы [14]
16 | Филофей Михайлович: - / 3 | крестьянин - сын Михаила [15]
17 | Лавр Ларионов : - / 24 | крестьянин - сын главы [14]
18 | Спиридон Лаврович: - / 3 | крестьянин - сын Лавра [17]
19 | Павел Лаврович: - / 1 | крестьянин - сын Лавра [17]
20 | Соломония Никитична: - / 20 | крестьянка - жена Лавра [17]
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- Индексация данных проведена Романом Галенкиным
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