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Екатерина Константинова

Из справочника
Ревизская Сказка д.Васьково за 1858 год
ФИО
Екатерина Константинова
Пол
жен
Номер записи
84
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
8
Двор / Семья
7
Номер в семье/дворе
13
Родственная связь
жена главы [10]
Откуда прибыл
д. Панфилово, Сафоновская вол., Дорогобужский у., Смоленская губ.
Год поступления
1857
Возраст по текущей РС
26
Год рождения вычисленный
1832
Губерния
Смоленская
Уезд
Дорогобужский
Место
д. Васьково
Место события
д. Васьково, Сафоновская вол., Дорогобужский у., Смоленская губ.
Архивный код
ГАСО (Смоленск): ф.10, оп.5, д.1126, лист: Н/Д
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки дворовых людей и крестьян по имениям помещиков Дорогобужского уезда, на буквы «Д-И» за 1858 год
Населённый пункт: д. Васьково
сословие: пом.крестьяне
Номер двора / семьи: 7
01 | Евдоким Елисеев: 53 / 60 | крестьянин - глава
02 | Моисей Евдокимов: 23 / 30 | крестьянин - сын главы [1]
03 | Гаврила Евдокимов: 2 / 9 | крестьянин - сын главы [1]
04 | Дарья Ивановна: - / 32 | крестьянка - жена главы [1]
05 | Авдотья Евдокимовна: - / 13 | крестьянка - дочь главы [1]
06 | Акулина Евдокимовна: - / 8 | крестьянка - дочь главы [1]
07 | Прасковья Евдокимовна: - / 3 | крестьянка - дочь главы [1]
08 | Матрена Степановна: - / 27 | крестьянка - жена Гаврила [2]
09 | Татьяна Гавриловна: - / 3 | крестьянка - дочь Гаврила [2]
10 | Демид Ларионов : - / 32 | крестьянин - глава
11 | Иван Демидов: - / 4 | крестьянин - сын главы [10]
12 | Федор Демидов: - / 3 | крестьянин - сын главы [10]
13 | Екатерина Константинова : - / 26 | крестьянка - жена главы [10]
14 | Ларион Елисеев: - / - | крестьянин - глава
15 | Михаил Ларионов : - / - | крестьянин - сын главы [14]
16 | Филофей Михайлович: - / 3 | крестьянин - сын Михаила [15]
17 | Лавр Ларионов : - / 24 | крестьянин - сын главы [14]
18 | Спиридон Лаврович: - / 3 | крестьянин - сын Лавра [17]
19 | Павел Лаврович: - / 1 | крестьянин - сын Лавра [17]
20 | Соломония Никитична: - / 20 | крестьянка - жена Лавра [17]
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Индексация данных проведена Романом Галенкиным

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