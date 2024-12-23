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Андриян Демидов

Из справочника
Ревизская Сказка д.Васьково за 1858 год
ФИО
Андриян Демидов
Пол
муж
Номер записи
64
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
7
Двор / Семья
6
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
сын главы [1]
Возраст по прошлой РС
21
Возраст по текущей РС
28
Год рождения вычисленный
1830
Губерния
Смоленская
Уезд
Дорогобужский
Место
д. Васьково
Место события
д. Васьково, Сафоновская вол., Дорогобужский у., Смоленская губ.
Архивный код
ГАСО (Смоленск): ф.10, оп.5, д.1126, лист: Н/Д
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки дворовых людей и крестьян по имениям помещиков Дорогобужского уезда, на буквы «Д-И» за 1858 год
Населённый пункт: д. Васьково
сословие: пом.крестьяне
Номер двора / семьи: 6
01 | Демид Алексеев: 57 / 64 | крестьянин - глава
02 | Феофил Демидов: 24 / 31 | крестьянин - сын главы [1]
03 | Михаил Феофилович: 1 / 8 | крестьянин - сын Феофила [2]
04 | Евлампий Феофилович: - / 7 | крестьянин - сын Феофила [2]
05 | Абрам Феофилович: - / 3 | крестьянин - сын Феофила [2]
06 | Андриян Демидов: 21 / 28 | крестьянин - сын главы [1]
07 | Александр Демидов: 19 / 26 | крестьянин - сын главы [1]
08 | Евгения Григорьевна: - / 57 | крестьянка - жена главы [1]
09 | Екатерина Борисовна: - / 29 | крестьянка - жена Феофила [2]
10 | Васса Феофиловна: - / 11 | крестьянка - дочь Феофила [2]
11 | Марина Феофиловна: - / 4 | крестьянка - дочь Феофила [2]
12 | Варвара Анисимовна: - / 26 | крестьянка - жена Андрияна [6]
13 | Матрена Лаврова: - / 20 | крестьянка - жена Александра [7]
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Индексация данных проведена Романом Галенкиным

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