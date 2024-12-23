Михаил Феофилович
Из справочника
Ревизская Сказка д.Васьково за 1858 год
- ФИО
- Михаил Феофилович
- Пол
- муж
- Номер записи
- 61
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 7
- Двор / Семья
- 6
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- сын Феофила [2]
- Возраст по прошлой РС
- 1
- Возраст по текущей РС
- 8
- Год рождения вычисленный
- 1850
- Губерния
- Смоленская
- Уезд
- Дорогобужский
- Место
- д. Васьково
- Место события
- д. Васьково, Сафоновская вол., Дорогобужский у., Смоленская губ.
- Архивный код
- ГАСО (Смоленск): ф.10, оп.5, д.1126, лист: Н/Д
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки дворовых людей и крестьян по имениям помещиков Дорогобужского
уезда, на буквы «Д-И» за 1858 год
Населённый пункт: д. Васьково
сословие: пом.крестьяне
Номер двора / семьи: 6
01 | Демид Алексеев: 57 / 64 | крестьянин - глава
02 | Феофил Демидов: 24 / 31 | крестьянин - сын главы [1]
03 | Михаил Феофилович: 1 / 8 | крестьянин - сын Феофила [2]
04 | Евлампий Феофилович: - / 7 | крестьянин - сын Феофила [2]
05 | Абрам Феофилович: - / 3 | крестьянин - сын Феофила [2]
06 | Андриян Демидов: 21 / 28 | крестьянин - сын главы [1]
07 | Александр Демидов: 19 / 26 | крестьянин - сын главы [1]
08 | Евгения Григорьевна: - / 57 | крестьянка - жена главы [1]
09 | Екатерина Борисовна: - / 29 | крестьянка - жена Феофила [2]
10 | Васса Феофиловна: - / 11 | крестьянка - дочь Феофила [2]
11 | Марина Феофиловна: - / 4 | крестьянка - дочь Феофила [2]
12 | Варвара Анисимовна: - / 26 | крестьянка - жена Андрияна [6]
13 | Матрена Лаврова: - / 20 | крестьянка - жена Александра [7]
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- Индексация данных проведена Романом Галенкиным
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