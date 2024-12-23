Дарья Терентьева
Из справочника
Ревизская Сказка д.Васьково за 1858 год
- ФИО
- Дарья Терентьева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 58
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 6
- Двор / Семья
- 5
- Номер в семье/дворе
- 10
- Родственная связь
- жена брата [5]
- Возраст по текущей РС
- 42
- Год рождения вычисленный
- 1816
- Губерния
- Смоленская
- Уезд
- Дорогобужский
- Место
- д. Васьково
- Место события
- д. Васьково, Сафоновская вол., Дорогобужский у., Смоленская губ.
- Архивный код
- ГАСО (Смоленск): ф.10, оп.5, д.1126, лист: Н/Д
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки дворовых людей и крестьян по имениям помещиков Дорогобужского
уезда, на буквы «Д-И» за 1858 год
Населённый пункт: д. Васьково
сословие: пом.крестьяне
Номер двора / семьи: 5
01 | Алексей Агапов : 30 / 37 | крестьянин - глава
02 | Никита Алексеевич: 7 / 14 | крестьянин - сын главы [1]
03 | Никифор Алексеевич: 6 / 13 | крестьянин - сын главы [1]
04 | Ефим Алексеевич: - / 5 | крестьянин - сын главы [1]
05 | Илья Агапов : 33 / 40 | крестьянин - брат главы [1]
06 | Авдотья Федоровна: - / 34 | крестьянка - жена главы [1]
07 | Ефросинья Алексеевна: - / 10 | крестьянка - дочь главы [1]
08 | Агафья Алексеевна : - / 7 | крестьянка - дочь главы [1]
09 | Фекла Алексеевна: - / 5 | крестьянка - дочь главы [1]
10 | Дарья Терентьева: - / 42 | крестьянка - жена брата [5]
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- Индексация данных проведена Романом Галенкиным
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