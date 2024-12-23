Никифор Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикифор Алексеевич

Никифор Алексеевич

Из справочника
Ревизская Сказка д.Васьково за 1858 год
ФИО
Никифор Алексеевич
Пол
муж
Номер записи
51
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
6
Двор / Семья
5
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын главы [1]
Возраст по прошлой РС
6
Возраст по текущей РС
13
Год рождения вычисленный
1845
Губерния
Смоленская
Уезд
Дорогобужский
Место
д. Васьково
Место события
д. Васьково, Сафоновская вол., Дорогобужский у., Смоленская губ.
Архивный код
ГАСО (Смоленск): ф.10, оп.5, д.1126, лист: Н/Д
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки дворовых людей и крестьян по имениям помещиков Дорогобужского уезда, на буквы «Д-И» за 1858 год
Населённый пункт: д. Васьково
сословие: пом.крестьяне
Номер двора / семьи: 5
01 | Алексей Агапов : 30 / 37 | крестьянин - глава
02 | Никита Алексеевич: 7 / 14 | крестьянин - сын главы [1]
03 | Никифор Алексеевич: 6 / 13 | крестьянин - сын главы [1]
04 | Ефим Алексеевич: - / 5 | крестьянин - сын главы [1]
05 | Илья Агапов : 33 / 40 | крестьянин - брат главы [1]
06 | Авдотья Федоровна: - / 34 | крестьянка - жена главы [1]
07 | Ефросинья Алексеевна: - / 10 | крестьянка - дочь главы [1]
08 | Агафья Алексеевна : - / 7 | крестьянка - дочь главы [1]
09 | Фекла Алексеевна: - / 5 | крестьянка - дочь главы [1]
10 | Дарья Терентьева: - / 42 | крестьянка - жена брата [5]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Романом Галенкиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.