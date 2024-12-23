Алексей Агапов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлексей Агапов

Алексей Агапов

Из справочника
Ревизская Сказка д.Васьково за 1858 год
ФИО
Алексей Агапов
Пол
муж
Номер записи
49
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
6
Двор / Семья
5
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
30
Возраст по текущей РС
37
Год рождения вычисленный
1821
Губерния
Смоленская
Уезд
Дорогобужский
Место
д. Васьково
Место события
д. Васьково, Сафоновская вол., Дорогобужский у., Смоленская губ.
Архивный код
ГАСО (Смоленск): ф.10, оп.5, д.1126, лист: Н/Д
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки дворовых людей и крестьян по имениям помещиков Дорогобужского уезда, на буквы «Д-И» за 1858 год
Населённый пункт: д. Васьково
сословие: пом.крестьяне
Номер двора / семьи: 5
01 | Алексей Агапов : 30 / 37 | крестьянин - глава
02 | Никита Алексеевич: 7 / 14 | крестьянин - сын главы [1]
03 | Никифор Алексеевич: 6 / 13 | крестьянин - сын главы [1]
04 | Ефим Алексеевич: - / 5 | крестьянин - сын главы [1]
05 | Илья Агапов : 33 / 40 | крестьянин - брат главы [1]
06 | Авдотья Федоровна: - / 34 | крестьянка - жена главы [1]
07 | Ефросинья Алексеевна: - / 10 | крестьянка - дочь главы [1]
08 | Агафья Алексеевна : - / 7 | крестьянка - дочь главы [1]
09 | Фекла Алексеевна: - / 5 | крестьянка - дочь главы [1]
10 | Дарья Терентьева: - / 42 | крестьянка - жена брата [5]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Романом Галенкиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.