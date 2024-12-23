Яков Егоров
Из справочника
Ревизская Сказка д.Васьково за 1858 год
- ФИО
- Яков Егоров
- Пол
- муж
- Номер записи
- 38
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 5
- Двор / Семья
- 4
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- племянник главы [1]
- Возраст по прошлой РС
- 31
- Возраст по текущей РС
- 38
- Год рождения вычисленный
- 1820
- Губерния
- Смоленская
- Уезд
- Дорогобужский
- Место
- д. Васьково
- Место события
- д. Васьково, Сафоновская вол., Дорогобужский у., Смоленская губ.
- Архивный код
- ГАСО (Смоленск): ф.10, оп.5, д.1126, лист: Н/Д
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки дворовых людей и крестьян по имениям помещиков Дорогобужского
уезда, на буквы «Д-И» за 1858 год
Населённый пункт: д. Васьково
сословие: пом.крестьяне
Номер двора / семьи: 4
01 | Захар Федоров: 43 / - | крестьянин - глава
02 | Григорий Захарович: 12 / - | крестьянин - сын главы [1]
03 | Александр Захарович : 7 / 14 | крестьянин - сын главы [1]
04 | Яков Егоров: 31 / 38 | крестьянин - племянник главы [1]
05 | Петр Яковлевич: 2 / 9 | крестьянин - сын племянника [4]
06 | Михаил Яковлевич: - / 5 | крестьянин - сын племянника [4]
07 | Никита Яковлевич: - / 4 | крестьянин - сын племянника [4]
08 | Дарья Филимонова: - / 47 | крестьянка - жена главы [1]
09 | Матрена Захарова: - / 16 | крестьянка - дочь главы [1]
10 | Синклитикия Захарова: - / 6 | крестьянка - дочь главы [1]
11 | Агафья Евдокимова: - / 19 | крестьянка - жена Григория [2]
12 | Анна Евлампьевна : - / 65 | крестьянин - мать племянника [4]
13 | Авдотья Яковлевна : - / 37 | крестьянка - жена племянника [4]
14 | Аксинья Яковлевна : - / 6 | крестьянка - дочь племянника [4]
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- Индексация данных проведена Романом Галенкиным
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