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Григорий Захарович

Из справочника
Ревизская Сказка д.Васьково за 1858 год
ФИО
Григорий Захарович
Пол
муж
Номер записи
36
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
5
Двор / Семья
4
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын главы [1]
Возраст по прошлой РС
12
Причина выбытия
умер
Год убытия
1858
Год рождения вычисленный
1838
Год смерти
1858
Губерния
Смоленская
Уезд
Дорогобужский
Место
д. Васьково
Место события
д. Васьково, Сафоновская вол., Дорогобужский у., Смоленская губ.
Архивный код
ГАСО (Смоленск): ф.10, оп.5, д.1126, лист: Н/Д
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки дворовых людей и крестьян по имениям помещиков Дорогобужского уезда, на буквы «Д-И» за 1858 год
Населённый пункт: д. Васьково
сословие: пом.крестьяне
Номер двора / семьи: 4
01 | Захар Федоров: 43 / - | крестьянин - глава
02 | Григорий Захарович: 12 / - | крестьянин - сын главы [1]
03 | Александр Захарович : 7 / 14 | крестьянин - сын главы [1]
04 | Яков Егоров: 31 / 38 | крестьянин - племянник главы [1]
05 | Петр Яковлевич: 2 / 9 | крестьянин - сын племянника [4]
06 | Михаил Яковлевич: - / 5 | крестьянин - сын племянника [4]
07 | Никита Яковлевич: - / 4 | крестьянин - сын племянника [4]
08 | Дарья Филимонова: - / 47 | крестьянка - жена главы [1]
09 | Матрена Захарова: - / 16 | крестьянка - дочь главы [1]
10 | Синклитикия  Захарова: - / 6 | крестьянка - дочь главы [1]
11 | Агафья Евдокимова: - / 19 | крестьянка - жена Григория [2]
12 | Анна Евлампьевна : - / 65 | крестьянин - мать племянника [4]
13 | Авдотья Яковлевна : - / 37 | крестьянка - жена племянника [4]
14 | Аксинья Яковлевна : - / 6 | крестьянка - дочь племянника [4]
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Индексация данных проведена Романом Галенкиным

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