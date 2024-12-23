Семен Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСемен Федоров

Семен Федоров

Из справочника
Ревизская Сказка д.Васьково за 1858 год
ФИО
Семен Федоров
Пол
муж
Номер записи
20
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
3
Двор / Семья
3
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
брат главы [1]
Возраст по прошлой РС
32
Возраст по текущей РС
39
Год рождения вычисленный
1819
Губерния
Смоленская
Уезд
Дорогобужский
Место
д. Васьково
Место события
д. Васьково, Сафоновская вол., Дорогобужский у., Смоленская губ.
Архивный код
ГАСО (Смоленск): ф.10, оп.5, д.1126, лист: Н/Д
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки дворовых людей и крестьян по имениям помещиков Дорогобужского уезда, на буквы «Д-И» за 1858 год
Населённый пункт: д. Васьково
сословие: пом.крестьяне
Номер двора / семьи: 3
01 | Евдоким Федоров: 43 / 50 | крестьянин - глава
02 | Семен Федоров: 32 / 39 | крестьянин - брат главы [1]
03 | Дмитрий Карпов: 28 / 35 | крестьянин - зять Семена [2]
04 | Тарас Дмитриевич: 4 / 11 | крестьянин - сын Дмитрия [3]
05 | Митрофан Дмитриевич: - / 5 | крестьянин - сын Дмитрия [3]
06 | Арсений Семенович: 4 / 11 | крестьянин - сын Семена [2]
07 | Иван Семенович: 2 / 9 | крестьянин - сын Семена [2]
08 | Федор Семенович: - / 4 | крестьянин - сын Семена [2]
09 | Лазарь Семенович: - / 1 | крестьянин - сын Семена [2]
10 | Иван Федоров: 29 / - | крестьянин - брат главы [1]
11 | Фома Иванов: - / 7 | крестьянин - сын Ивана [10]
12 | Ефросинья Андреева: - / 42 | крестьянка - восприемница главы [1]
13 | Авдотья Парфенова: - / 37 | крестьянка - жена Семена [2]
14 | Ирина Евдокимова: - / 31 | крестьянка - жена Дмитрия [3]
15 | Мария Карпова: - / 39 | крестьянка - сестра Дмитрия3 [3]
16 | Матрена Семеновна: - / 13 | крестьянин - дочь Семена [2]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Романом Галенкиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.