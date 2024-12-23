Евдоким Федоров
Из справочника
Ревизская Сказка д.Васьково за 1858 год
- ФИО
- Евдоким Федоров
- Пол
- муж
- Номер записи
- 19
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 3
- Двор / Семья
- 3
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Возраст по прошлой РС
- 43
- Возраст по текущей РС
- 50
- Год рождения вычисленный
- 1808
- Губерния
- Смоленская
- Уезд
- Дорогобужский
- Место
- д. Васьково
- Место события
- д. Васьково, Сафоновская вол., Дорогобужский у., Смоленская губ.
- Архивный код
- ГАСО (Смоленск): ф.10, оп.5, д.1126, лист: Н/Д
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки дворовых людей и крестьян по имениям помещиков Дорогобужского
уезда, на буквы «Д-И» за 1858 год
Населённый пункт: д. Васьково
сословие: пом.крестьяне
Номер двора / семьи: 3
01 | Евдоким Федоров: 43 / 50 | крестьянин - глава
02 | Семен Федоров: 32 / 39 | крестьянин - брат главы [1]
03 | Дмитрий Карпов: 28 / 35 | крестьянин - зять Семена [2]
04 | Тарас Дмитриевич: 4 / 11 | крестьянин - сын Дмитрия [3]
05 | Митрофан Дмитриевич: - / 5 | крестьянин - сын Дмитрия [3]
06 | Арсений Семенович: 4 / 11 | крестьянин - сын Семена [2]
07 | Иван Семенович: 2 / 9 | крестьянин - сын Семена [2]
08 | Федор Семенович: - / 4 | крестьянин - сын Семена [2]
09 | Лазарь Семенович: - / 1 | крестьянин - сын Семена [2]
10 | Иван Федоров: 29 / - | крестьянин - брат главы [1]
11 | Фома Иванов: - / 7 | крестьянин - сын Ивана [10]
12 | Ефросинья Андреева: - / 42 | крестьянка - восприемница главы [1]
13 | Авдотья Парфенова: - / 37 | крестьянка - жена Семена [2]
14 | Ирина Евдокимова: - / 31 | крестьянка - жена Дмитрия [3]
15 | Мария Карпова: - / 39 | крестьянка - сестра Дмитрия3 [3]
16 | Матрена Семеновна: - / 13 | крестьянин - дочь Семена [2]
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- Индексация данных проведена Романом Галенкиным
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