Арина Евдокимова
Из справочника
Ревизская Сказка д.Васьково за 1858 год
- ФИО
- Арина Евдокимова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 18
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 2
- Двор / Семья
- 2
- Номер в семье/дворе
- 10
- Родственная связь
- жена Михая [5]
- Возраст по текущей РС
- 19
- Год рождения вычисленный
- 1839
- Губерния
- Смоленская
- Уезд
- Дорогобужский
- Место
- д. Васьково
- Место события
- д. Васьково, Сафоновская вол., Дорогобужский у., Смоленская губ.
- Архивный код
- ГАСО (Смоленск): ф.10, оп.5, д.1126, лист: Н/Д
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки дворовых людей и крестьян по имениям помещиков Дорогобужского
уезда, на буквы «Д-И» за 1858 год
Населённый пункт: д. Васьково
сословие: пом.крестьяне
Номер двора / семьи: 2
01 | Иван Иванов: 26 / 33 | крестьянин - глава
02 | Максим Иванов: - / 4 | крестьянин - сын главы [1]
03 | Елисей Иванов: 24 / 31 | крестьянин - брат главы [1]
04 | Никита Харитонов: 46 / - | крестьянин - дяда главы [1]
05 | Михай Никитич : 11 / 19 | крестьянин - сын дяди [4]
06 | Егор Галактионов : 27 / 34 | крестьянин - приемный сын [1]
07 | Матрена Тимофеева: - / 27 | крестьянка - жена главы [1]
08 | Васса Прохорова: - / 57 | крестьянка - жена дяди [4]
09 | Анисья Ивановна: - / 26 | крестьянка - племяница Вассы [8]
10 | Арина Евдокимова: - / 19 | крестьянка - жена Михая [5]
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- Индексация данных проведена Романом Галенкиным
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