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Арина Евдокимова

Из справочника
Ревизская Сказка д.Васьково за 1858 год
ФИО
Арина Евдокимова
Пол
жен
Номер записи
18
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
2
Двор / Семья
2
Номер в семье/дворе
10
Родственная связь
жена Михая [5]
Возраст по текущей РС
19
Год рождения вычисленный
1839
Губерния
Смоленская
Уезд
Дорогобужский
Место
д. Васьково
Место события
д. Васьково, Сафоновская вол., Дорогобужский у., Смоленская губ.
Архивный код
ГАСО (Смоленск): ф.10, оп.5, д.1126, лист: Н/Д
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки дворовых людей и крестьян по имениям помещиков Дорогобужского уезда, на буквы «Д-И» за 1858 год
Населённый пункт: д. Васьково
сословие: пом.крестьяне
Номер двора / семьи: 2
01 | Иван Иванов: 26 / 33 | крестьянин - глава
02 | Максим Иванов: - / 4 | крестьянин - сын главы [1]
03 | Елисей Иванов: 24 / 31 | крестьянин - брат главы [1]
04 | Никита Харитонов: 46 / - | крестьянин - дяда главы [1]
05 | Михай Никитич : 11 / 19 | крестьянин - сын дяди [4]
06 | Егор Галактионов : 27 / 34 | крестьянин - приемный сын [1]
07 | Матрена Тимофеева: - / 27 | крестьянка - жена главы [1]
08 | Васса Прохорова: - / 57 | крестьянка - жена дяди [4]
09 | Анисья Ивановна: - / 26 | крестьянка - племяница Вассы [8]
10 | Арина Евдокимова: - / 19 | крестьянка - жена Михая [5]
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Индексация данных проведена Романом Галенкиным

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