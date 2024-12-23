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Никита Харитонов

Из справочника
Ревизская Сказка д.Васьково за 1858 год
ФИО
Никита Харитонов
Пол
муж
Номер записи
12
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
2
Двор / Семья
2
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
дяда главы [1]
Возраст по прошлой РС
46
Причина выбытия
умер
Год убытия
1854
Год рождения вычисленный
1804
Год смерти
1854
Губерния
Смоленская
Уезд
Дорогобужский
Место
д. Васьково
Место события
д. Васьково, Сафоновская вол., Дорогобужский у., Смоленская губ.
Архивный код
ГАСО (Смоленск): ф.10, оп.5, д.1126, лист: Н/Д
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки дворовых людей и крестьян по имениям помещиков Дорогобужского уезда, на буквы «Д-И» за 1858 год
Населённый пункт: д. Васьково
сословие: пом.крестьяне
Номер двора / семьи: 2
01 | Иван Иванов: 26 / 33 | крестьянин - глава
02 | Максим Иванов: - / 4 | крестьянин - сын главы [1]
03 | Елисей Иванов: 24 / 31 | крестьянин - брат главы [1]
04 | Никита Харитонов: 46 / - | крестьянин - дяда главы [1]
05 | Михай Никитич : 11 / 19 | крестьянин - сын дяди [4]
06 | Егор Галактионов : 27 / 34 | крестьянин - приемный сын [1]
07 | Матрена Тимофеева: - / 27 | крестьянка - жена главы [1]
08 | Васса Прохорова: - / 57 | крестьянка - жена дяди [4]
09 | Анисья Ивановна: - / 26 | крестьянка - племяница Вассы [8]
10 | Арина Евдокимова: - / 19 | крестьянка - жена Михая [5]
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Индексация данных проведена Романом Галенкиным

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