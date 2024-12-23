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Лукерья Александровна

Из справочника
Ревизская Сказка д.Васьково за 1858 год
ФИО
Лукерья Александровна
Пол
жен
Номер записи
8
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
1
Двор / Семья
1
Номер в семье/дворе
8
Родственная связь
жена Агапа [4]
Возраст по текущей РС
20
Год рождения вычисленный
1838
Губерния
Смоленская
Уезд
Дорогобужский
Место
д. Васьково
Место события
д. Васьково, Сафоновская вол., Дорогобужский у., Смоленская губ.
Архивный код
ГАСО (Смоленск): ф.10, оп.5, д.1126, лист: Н/Д
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки дворовых людей и крестьян по имениям помещиков Дорогобужского уезда, на буквы «Д-И» за 1858 год
Населённый пункт: д. Васьково
сословие: пом.крестьяне
Номер двора / семьи: 1
01 | Евсений Григорьев: 60 / 67 | крестьянин - глава
02 | Прокоп Евсеньевич : 25 / 32 | крестьянин - сын главы [1]
03 | Никита Сергеев: 46 / 53 | крестьянин - племянник главы [1]
04 | Агап Никитич : 12 / 19 | крестьянин - сын Никиты [3]
05 | Аграфена Даниловна: - / 55 | крестьянка - жена главы [1]
06 | Ефросинья Яковлевна : - / 32 | крестьянка - жена Прокопа [2]
07 | Зиновия Прокоповна : - / 5 | крестьянка - дочь Прокопа [2]
08 | Лукерья Александровна: - / 20 | крестьянка - жена Агапа [4]
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Индексация данных проведена Романом Галенкиным

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