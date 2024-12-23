Ефросинья Яковлевна
Из справочника
Ревизская Сказка д.Васьково за 1858 год
- ФИО
- Ефросинья Яковлевна
- Пол
- жен
- Номер записи
- 6
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 1
- Двор / Семья
- 1
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- жена Прокопа [2]
- Возраст по текущей РС
- 32
- Год рождения вычисленный
- 1826
- Губерния
- Смоленская
- Уезд
- Дорогобужский
- Место
- д. Васьково
- Место события
- д. Васьково, Сафоновская вол., Дорогобужский у., Смоленская губ.
- Архивный код
- ГАСО (Смоленск): ф.10, оп.5, д.1126, лист: Н/Д
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки дворовых людей и крестьян по имениям помещиков Дорогобужского
уезда, на буквы «Д-И» за 1858 год
Населённый пункт: д. Васьково
сословие: пом.крестьяне
Номер двора / семьи: 1
01 | Евсений Григорьев: 60 / 67 | крестьянин - глава
02 | Прокоп Евсеньевич : 25 / 32 | крестьянин - сын главы [1]
03 | Никита Сергеев: 46 / 53 | крестьянин - племянник главы [1]
04 | Агап Никитич : 12 / 19 | крестьянин - сын Никиты [3]
05 | Аграфена Даниловна: - / 55 | крестьянка - жена главы [1]
06 | Ефросинья Яковлевна : - / 32 | крестьянка - жена Прокопа [2]
07 | Зиновия Прокоповна : - / 5 | крестьянка - дочь Прокопа [2]
08 | Лукерья Александровна: - / 20 | крестьянка - жена Агапа [4]
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- Индексация данных проведена Романом Галенкиным
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