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Прокоп Евсеньевич

Из справочника
Ревизская Сказка д.Васьково за 1858 год
ФИО
Прокоп Евсеньевич
Пол
муж
Номер записи
2
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
1
Двор / Семья
1
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын главы [1]
Возраст по прошлой РС
25
Возраст по текущей РС
32
Год рождения вычисленный
1826
Губерния
Смоленская
Уезд
Дорогобужский
Место
д. Васьково
Место события
д. Васьково, Сафоновская вол., Дорогобужский у., Смоленская губ.
Архивный код
ГАСО (Смоленск): ф.10, оп.5, д.1126, лист: Н/Д
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки дворовых людей и крестьян по имениям помещиков Дорогобужского уезда, на буквы «Д-И» за 1858 год
Населённый пункт: д. Васьково
сословие: пом.крестьяне
Номер двора / семьи: 1
01 | Евсений Григорьев: 60 / 67 | крестьянин - глава
02 | Прокоп Евсеньевич : 25 / 32 | крестьянин - сын главы [1]
03 | Никита Сергеев: 46 / 53 | крестьянин - племянник главы [1]
04 | Агап Никитич : 12 / 19 | крестьянин - сын Никиты [3]
05 | Аграфена Даниловна: - / 55 | крестьянка - жена главы [1]
06 | Ефросинья Яковлевна : - / 32 | крестьянка - жена Прокопа [2]
07 | Зиновия Прокоповна : - / 5 | крестьянка - дочь Прокопа [2]
08 | Лукерья Александровна: - / 20 | крестьянка - жена Агапа [4]
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Индексация данных проведена Романом Галенкиным

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