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Иевлев Алексей

Из справочника
Ревизская сказка Утечьей волости Курганского уезда Тобольской губернии от 9 марта 1812 г.
ФИО
Иевлев Алексей
Пол
муж
Номер записи
2361
Сословие
ссыльный колодник на собственном пропитании
Год ревизии
1812
Двор / Семья
2..
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Год поступления
1810
Возраст по текущей РС
48
Год рождения вычисленный
1764
Губерния
Тобольская губерния
Уезд
Курганский уезд
Место
волостное село Утечье
Место события
волостное село Утечье, Утечья волость, Курганский уезд, Тобольская губерния
Архивный код
ГАТО (Тобольск): ф.И154, оп.8, д.326, лист: 88
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о крестьянах Утечьей волости за 1812 год.
Номер двора / семьи: 2..
01 | Иевлев Алексей: - / 48 | ссыльный колодник на собственном пропитании - глава
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Источник
Индексация данных проведена Оксаной Мурзиной
Дата рождения
Вычислено 1764 ст.

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