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Тютрин Иван

Из справочника
Ревизская сказка Утечьей волости Курганского уезда Тобольской губернии от 9 марта 1812 г.
ФИО
Тютрин Иван
Пол
муж
Номер записи
2359
Сословие
незаконнорожденный солдатской женой сын
Год ревизии
1812
Двор / Семья
.3
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
сын солдатской жены Авдотьи Тютриной
Возраст по текущей РС
5
Год рождения вычисленный
1807
Губерния
Тобольская губерния
Уезд
Курганский уезд
Место
д. Бачагова
Место события
д. Бачагова, Утечья волость (деревня причислена из Моршихинской после 5 ревизии), Курганский уезд, Тобольская губерния
Архивный код
ГАТО (Тобольск): ф.И154, оп.8, д.326, лист: 87об
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о крестьянах Утечьей волости за 1812 год.
Номер двора / семьи: .3
01 | Тютрин Иван: - / 5 | незаконнорожденный солдатской женой сын - сын солдатской жены Авдотьи Тютриной
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Источник
Индексация данных проведена Оксаной Мурзиной
Дата рождения
Вычислено 1807 ст.
Место рождения
д. Бачагова, Курганский уезд, Тобольская губерния

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