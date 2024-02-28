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Тельнов Степан

Из справочника
Ревизская сказка Утечьей волости Курганского уезда Тобольской губернии от 9 марта 1812 г.
ФИО
Тельнов Степан
Пол
муж
Номер записи
2358
Сословие
незаконнорожденный солдатской женой сын
Год ревизии
1812
Двор / Семья
.2
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
сын солдатской жены Феклы Тельновой
Возраст по текущей РС
10
Год рождения вычисленный
1802
Губерния
Тобольская губерния
Уезд
Курганский уезд
Место
д. Дубровная
Место события
д. Дубровная, Утечья волость, Курганский уезд, Тобольская губерния
Архивный код
ГАТО (Тобольск): ф.И154, оп.8, д.326, лист: 87об
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о крестьянах Утечьей волости за 1812 год.
Номер двора / семьи: .2
01 | Тельнов Степан: - / 10 | незаконнорожденный солдатской женой сын - сын солдатской жены Феклы Тельновой
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Источник
Индексация данных проведена Оксаной Мурзиной
Дата рождения
Вычислено 1802 ст.
Место рождения
д. Дубровная, Курганский уезд, Тобольская губерния

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