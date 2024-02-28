Тельнов Степан
Из справочника
Ревизская сказка Утечьей волости Курганского уезда Тобольской губернии от 9 марта 1812 г.
- ФИО
- Тельнов Степан
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2358
- Сословие
- незаконнорожденный солдатской женой сын
- Год ревизии
- 1812
- Двор / Семья
- .2
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- сын солдатской жены Феклы Тельновой
- Возраст по текущей РС
- 10
- Год рождения вычисленный
- 1802
- Губерния
- Тобольская губерния
- Уезд
- Курганский уезд
- Место
- д. Дубровная
- Место события
- д. Дубровная, Утечья волость, Курганский уезд, Тобольская губерния
- Архивный код
- ГАТО (Тобольск): ф.И154, оп.8, д.326, лист: 87об
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки о крестьянах Утечьей волости за 1812 год.
Номер двора / семьи: .2
01 | Тельнов Степан: - / 10 | незаконнорожденный солдатской женой сын - сын солдатской жены Феклы Тельновой
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Оксаной Мурзиной
- Дата рождения
- Вычислено 1802 ст.
- Место рождения
- д. Дубровная, Курганский уезд, Тобольская губерния
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.