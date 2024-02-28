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Просеков Яков

Из справочника
Ревизская сказка Утечьей волости Курганского уезда Тобольской губернии от 9 марта 1812 г.
ФИО
Просеков Яков
Пол
муж
Номер записи
2357
Сословие
незаконнорожденный солдатской женой сын
Год ревизии
1812
Двор / Семья
.1
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
сын солдатской жены Аксиньи Просековой
Возраст по текущей РС
2
Год рождения вычисленный
1810
Губерния
Тобольская губерния
Уезд
Курганский уезд
Место
д. Пещаная
Место события
д. Пещаная, Утечья волость, Курганский уезд, Тобольская губерния
Архивный код
ГАТО (Тобольск): ф.И154, оп.8, д.326, лист: 87об
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о крестьянах Утечьей волости за 1812 год.
Номер двора / семьи: .1
01 | Просеков Яков: - / 2 | незаконнорожденный солдатской женой сын - сын солдатской жены Аксиньи Просековой
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Источник
Индексация данных проведена Оксаной Мурзиной
Дата рождения
Вычислено 1810 ст.
Место рождения
д. Пещаная, Курганский уезд, Тобольская губерния

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