Еремин Петр Евдокимов
Из справочника
Ревизская сказка Утечьей волости Курганского уезда Тобольской губернии от 9 марта 1812 г.
- ФИО
- Еремин Петр Евдокимов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2355
- Сословие
- капрал, отставной от воинской службы
- Год ревизии
- 1812
- Двор / Семья
- 4.
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Год поступления
- 1 мая 1796 года
- Возраст по текущей РС
- 66
- Год рождения вычисленный
- 1746
- Губерния
- Тобольская губерния
- Уезд
- Курганский уезд
- Место
- д. Лопарева
- Место события
- д. Лопарева, Утечья волость, Курганский уезд, Тобольская губерния
- Архивный код
- ГАТО (Тобольск): ф.И154, оп.8, д.326, лист: 87
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки о крестьянах Утечьей волости за 1812 год.
Номер двора / семьи: 4.
01 | Еремин Петр Евдокимов: - / 66 | капрал, отставной от воинской службы - глава
02 | Еремин Осип Петров: - / 3 | солдатский сын - сын главы [1]
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- Индексация данных проведена Оксаной Мурзиной
- Дата рождения
- Вычислено 1746 ст.
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