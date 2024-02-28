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Еремин Петр Евдокимов

Из справочника
Ревизская сказка Утечьей волости Курганского уезда Тобольской губернии от 9 марта 1812 г.
ФИО
Еремин Петр Евдокимов
Пол
муж
Номер записи
2355
Сословие
капрал, отставной от воинской службы
Год ревизии
1812
Двор / Семья
4.
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Год поступления
1 мая 1796 года
Возраст по текущей РС
66
Год рождения вычисленный
1746
Губерния
Тобольская губерния
Уезд
Курганский уезд
Место
д. Лопарева
Место события
д. Лопарева, Утечья волость, Курганский уезд, Тобольская губерния
Архивный код
ГАТО (Тобольск): ф.И154, оп.8, д.326, лист: 87
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о крестьянах Утечьей волости за 1812 год.
Номер двора / семьи: 4.
01 | Еремин Петр Евдокимов: - / 66 | капрал, отставной от воинской службы - глава
02 | Еремин Осип Петров: - / 3 | солдатский сын - сын главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Оксаной Мурзиной
Дата рождения
Вычислено 1746 ст.

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