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Самков Степан Екимов

Из справочника
Ревизская сказка Утечьей волости Курганского уезда Тобольской губернии от 9 марта 1812 г.
ФИО
Самков Степан Екимов
Пол
муж
Номер записи
2354
Сословие
рядовой, отставной от воинской службы
Год ревизии
1812
Двор / Семья
3.
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Причина поступления
отставлен от воинской службы
Год поступления
28 августа 1802 года
Возраст по текущей РС
55
Год рождения вычисленный
1757
Губерния
Тобольская губерния
Уезд
Курганский уезд
Место
д. Тетерья
Место события
д. Тетерья, Утечья волость, Курганский уезд, Тобольская губерния
Архивный код
ГАТО (Тобольск): ф.И154, оп.8, д.326, лист: 87
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о крестьянах Утечьей волости за 1812 год.
Номер двора / семьи: 3.
01 | Самков Степан Екимов: - / 55 | рядовой, отставной от воинской службы - глава
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Источник
Индексация данных проведена Оксаной Мурзиной
Дата рождения
Вычислено 1757 ст.

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