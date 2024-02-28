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Ильиных Герасим Яковлев

Из справочника
Ревизская сказка Утечьей волости Курганского уезда Тобольской губернии от 9 марта 1812 г.
ФИО
Ильиных Герасим Яковлев
Пол
муж
Номер записи
2352
Сословие
солдатский сын
Год ревизии
1812
Двор / Семья
1.
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын главы [1]
Возраст по текущей РС
1
Год рождения вычисленный
1811
Губерния
Тобольская губерния
Уезд
Курганский уезд
Место
волостное село Утечье
Место события
волостное село Утечье, Утечья волость, Курганский уезд, Тобольская губерния
Архивный код
ГАТО (Тобольск): ф.И154, оп.8, д.326, лист: 87
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о крестьянах Утечьей волости за 1812 год.
Номер двора / семьи: 1.
01 | Ильиных Яков Алексеев: - / 50 | рядовой, отставной от воинской службы - глава
02 | Ильиных Михайло Яковлев: - / 3 | солдатский сын - сын главы [1]
03 | Ильиных Герасим Яковлев: - / 1 | солдатский сын - сын главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Оксаной Мурзиной
Дата рождения
Вычислено 1811 ст.
Место рождения
волостное село Утечье, Курганский уезд, Тобольская губерния

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