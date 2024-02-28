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Ильиных Яков Алексеев

Из справочника
Ревизская сказка Утечьей волости Курганского уезда Тобольской губернии от 9 марта 1812 г.
ФИО
Ильиных Яков Алексеев
Пол
муж
Номер записи
2350
Сословие
рядовой, отставной от воинской службы
Год ревизии
1812
Двор / Семья
1.
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Год поступления
1801
Возраст по текущей РС
50
Год рождения вычисленный
1762
Губерния
Тобольская губерния
Уезд
Курганский уезд
Место
волостное село Утечье
Место события
волостное село Утечье, Утечья волость, Курганский уезд, Тобольская губерния
Архивный код
ГАТО (Тобольск): ф.И154, оп.8, д.326, лист: 87
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о крестьянах Утечьей волости за 1812 год.
Номер двора / семьи: 1.
01 | Ильиных Яков Алексеев: - / 50 | рядовой, отставной от воинской службы - глава
02 | Ильиных Михайло Яковлев: - / 3 | солдатский сын - сын главы [1]
03 | Ильиных Герасим Яковлев: - / 1 | солдатский сын - сын главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Оксаной Мурзиной
Дата рождения
Вычислено 1762 ст.

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