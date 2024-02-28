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Потанин Трофим

Из справочника
Ревизская сказка Утечьей волости Курганского уезда Тобольской губернии от 9 марта 1812 г.
ФИО
Потанин Трофим
Пол
муж
Номер записи
2348
Сословие
госуд. крестьянин
Год ревизии
1812
Двор / Семья
7
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Откуда прибыл
д. Видонова, Кизатцкая волость, Ялуторовский уезд, Тобольская губерния
Причина поступления
переселился самовольно
Возраст по текущей РС
60
Год рождения вычисленный
1752
Губерния
Тобольская губерния
Уезд
Курганский уезд
Место
д. Большощучья
Место события
д. Большощучья, Утечья волость (деревня причислена из Частозерской волости), Курганский уезд, Тобольская губерния
Архивный код
ГАТО (Тобольск): ф.И154, оп.8, д.326, лист: 85об
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о крестьянах Утечьей волости за 1812 год.
Номер двора / семьи: 7
01 | Потанин Трофим: - / 60 | госуд. крестьянин - глава
02 | Потанин Ефим Трофимов: - / 20 | госуд. крестьянин - сын главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Оксаной Мурзиной
Дата рождения
Вычислено 1752 ст.

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