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Потанин Прокопий Козьмин

Из справочника
Ревизская сказка Утечьей волости Курганского уезда Тобольской губернии от 9 марта 1812 г.
ФИО
Потанин Прокопий Козьмин
Пол
муж
Номер записи
2347
Сословие
госуд. крестьянин
Год ревизии
1812
Двор / Семья
6
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
сын Козьмы [2]
Возраст по текущей РС
1
Год рождения вычисленный
1811
Губерния
Тобольская губерния
Уезд
Курганский уезд
Место
д. Большощучья
Место события
д. Большощучья, Утечья волость (деревня причислена из Частозерской волости), Курганский уезд, Тобольская губерния
Архивный код
ГАТО (Тобольск): ф.И154, оп.8, д.326, лист: 85об
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о крестьянах Утечьей волости за 1812 год.
Номер двора / семьи: 6
01 | Потанин Василий: - / 68 | госуд. крестьянин - глава
02 | Потанин Козьма Васильев: - / 35 | госуд. крестьянин - сын главы [1]
03 | Потанин Василий Васильев: - / 21 | госуд. крестьянин - сын главы [1]
04 | Потанин Емельян Васильев: - / 18 | госуд. крестьянин - сын главы [1]
05 | Потанин Яков Козьмин: - / 9 | госуд. крестьянин - сын Козьмы [2]
06 | Потанин Иван Козьмин: - / 4 | госуд. крестьянин - сын Козьмы [2]
07 | Потанин Прокопий Козьмин: - / 1 | госуд. крестьянин - сын Козьмы [2]
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Источник
Индексация данных проведена Оксаной Мурзиной
Дата рождения
Вычислено 1811 ст.
Место рождения
д. Большощучья, Курганский уезд, Тобольская губерния

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