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Потанин Василий Васильев

Из справочника
Ревизская сказка Утечьей волости Курганского уезда Тобольской губернии от 9 марта 1812 г.
ФИО
Потанин Василий Васильев
Пол
муж
Номер записи
2343
Сословие
госуд. крестьянин
Год ревизии
1812
Двор / Семья
6
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын главы [1]
Возраст по текущей РС
21
Год рождения вычисленный
1791
Губерния
Тобольская губерния
Уезд
Курганский уезд
Место
д. Большощучья
Место события
д. Большощучья, Утечья волость (деревня причислена из Частозерской волости), Курганский уезд, Тобольская губерния
Архивный код
ГАТО (Тобольск): ф.И154, оп.8, д.326, лист: 85об
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о крестьянах Утечьей волости за 1812 год.
Номер двора / семьи: 6
01 | Потанин Василий: - / 68 | госуд. крестьянин - глава
02 | Потанин Козьма Васильев: - / 35 | госуд. крестьянин - сын главы [1]
03 | Потанин Василий Васильев: - / 21 | госуд. крестьянин - сын главы [1]
04 | Потанин Емельян Васильев: - / 18 | госуд. крестьянин - сын главы [1]
05 | Потанин Яков Козьмин: - / 9 | госуд. крестьянин - сын Козьмы [2]
06 | Потанин Иван Козьмин: - / 4 | госуд. крестьянин - сын Козьмы [2]
07 | Потанин Прокопий Козьмин: - / 1 | госуд. крестьянин - сын Козьмы [2]
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Источник
Индексация данных проведена Оксаной Мурзиной
Дата рождения
Вычислено 1791 ст.

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