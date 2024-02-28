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Панов Федор Игнатьев

Из справочника
Ревизская сказка Утечьей волости Курганского уезда Тобольской губернии от 9 марта 1812 г.
ФИО
Панов Федор Игнатьев
Пол
муж
Номер записи
2335
Сословие
госуд. крестьянин
Год ревизии
1812
Двор / Семья
5
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сын главы [1]
Возраст по текущей РС
15
Год рождения вычисленный
1797
Губерния
Тобольская губерния
Уезд
Курганский уезд
Место
д. Большощучья
Место события
д. Большощучья, Утечья волость (деревня причислена из Частозерской волости), Курганский уезд, Тобольская губерния
Архивный код
ГАТО (Тобольск): ф.И154, оп.8, д.326, лист: 85
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о крестьянах Утечьей волости за 1812 год.
Номер двора / семьи: 5
01 | Панов Игнатий: - / 40 | госуд. крестьянин - глава
02 | Панов Матвей Игнатьев: - / 21 | госуд. крестьянин - сын главы [1]
03 | Панов Михайло Игнатьев: - / 19 | госуд. крестьянин - сын главы [1]
04 | Панов Федор Игнатьев: - / 15 | госуд. крестьянин - сын главы [1]
05 | Панов Яков Игнатьев: - / 13 | госуд. крестьянин - сын главы [1]
06 | Панов Кирило Игнатьев: - / 9 | госуд. крестьянин - сын главы [1]
07 | Панов Никита Игнатьев: - / 7 | госуд. крестьянин - сын главы [1]
08 | Панов Осип Игнатьев: - / 5 | госуд. крестьянин - сын главы [1]
09 | Панов Евдоким Матвеев: - / 3 | госуд. крестьянин - сын Матвея [2]
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Источник
Индексация данных проведена Оксаной Мурзиной
Дата рождения
Вычислено 1797 ст.
Место рождения
д. Большощучья, Курганский уезд, Тобольская губерния

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