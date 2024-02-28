Панов Игнатий
Из справочника
Ревизская сказка Утечьей волости Курганского уезда Тобольской губернии от 9 марта 1812 г.
- ФИО
- Панов Игнатий
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2332
- Сословие
- госуд. крестьянин
- Год ревизии
- 1812
- Двор / Семья
- 5
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Возраст по текущей РС
- 40
- Год рождения вычисленный
- 1772
- Губерния
- Тобольская губерния
- Уезд
- Курганский уезд
- Место
- д. Большощучья
- Место события
- д. Большощучья, Утечья волость (деревня причислена из Частозерской волости), Курганский уезд, Тобольская губерния
- Архивный код
- ГАТО (Тобольск): ф.И154, оп.8, д.326, лист: 85
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки о крестьянах Утечьей волости за 1812 год.
Номер двора / семьи: 5
01 | Панов Игнатий: - / 40 | госуд. крестьянин - глава
02 | Панов Матвей Игнатьев: - / 21 | госуд. крестьянин - сын главы [1]
03 | Панов Михайло Игнатьев: - / 19 | госуд. крестьянин - сын главы [1]
04 | Панов Федор Игнатьев: - / 15 | госуд. крестьянин - сын главы [1]
05 | Панов Яков Игнатьев: - / 13 | госуд. крестьянин - сын главы [1]
06 | Панов Кирило Игнатьев: - / 9 | госуд. крестьянин - сын главы [1]
07 | Панов Никита Игнатьев: - / 7 | госуд. крестьянин - сын главы [1]
08 | Панов Осип Игнатьев: - / 5 | госуд. крестьянин - сын главы [1]
09 | Панов Евдоким Матвеев: - / 3 | госуд. крестьянин - сын Матвея [2]
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- Индексация данных проведена Оксаной Мурзиной
- Дата рождения
- Вычислено 1772 ст.
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