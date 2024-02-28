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Потанин Николай Филипов

Из справочника
Ревизская сказка Утечьей волости Курганского уезда Тобольской губернии от 9 марта 1812 г.
ФИО
Потанин Николай Филипов
Пол
муж
Номер записи
2326
Сословие
госуд. крестьянин
Год ревизии
1812
Двор / Семья
3
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
сын главы [1]
Возраст по текущей РС
3
Год рождения вычисленный
1809
Губерния
Тобольская губерния
Уезд
Курганский уезд
Место
д. Большощучья
Место события
д. Большощучья, Утечья волость (деревня причислена из Частозерской волости), Курганский уезд, Тобольская губерния
Архивный код
ГАТО (Тобольск): ф.И154, оп.8, д.326, лист: 85
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о крестьянах Утечьей волости за 1812 год.
Номер двора / семьи: 3
01 | Потанин Филип: - / 45 | госуд. крестьянин - глава
02 | Потанин Матвей Филипов: - / 25 | госуд. крестьянин - сын главы [1]
03 | Потанин Григорий Филипов: - / 11 | госуд. крестьянин - сын главы [1]
04 | Потанин Павел Филипов: - / 7 | госуд. крестьянин - сын главы [1]
05 | Потанин Николай Филипов: - / 3 | госуд. крестьянин - сын главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Оксаной Мурзиной
Дата рождения
Вычислено 1809 ст.
Место рождения
д. Большощучья, Курганский уезд, Тобольская губерния

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