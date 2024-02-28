Панов Прокопий Антонов
Из справочника
Ревизская сказка Утечьей волости Курганского уезда Тобольской губернии от 9 марта 1812 г.
- ФИО
- Панов Прокопий Антонов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2318
- Сословие
- госуд. крестьянин
- Год ревизии
- 1812
- Двор / Семья
- 2
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- сын главы [1]
- Возраст по текущей РС
- 16,5
- Год рождения вычисленный
- 1795
- Губерния
- Тобольская губерния
- Уезд
- Курганский уезд
- Место
- д. Большощучья
- Место события
- д. Большощучья, Утечья волость (деревня причислена из Частозерской волости), Курганский уезд, Тобольская губерния
- Архивный код
- ГАТО (Тобольск): ф.И154, оп.8, д.326, лист: 84об
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки о крестьянах Утечьей волости за 1812 год.
Номер двора / семьи: 2
01 | Панов Антон: - / 54 | госуд. крестьянин - глава
02 | Панов Филип Антонов: - / 37 | госуд. крестьянин - сын главы [1]
03 | Панов Яков Антонов: - / 32 | госуд. крестьянин - сын главы [1]
04 | Панов Илья Антонов: - / 23 | госуд. крестьянин - сын главы [1]
05 | Панов Фока Антонов: - / 18 | госуд. крестьянин - сын главы [1]
06 | Панов Прокопий Антонов: - / 16,5 | госуд. крестьянин - сын главы [1]
07 | Панов Ларион Филипов: - / 7 | госуд. крестьянин - сын Филипа [2]
08 | Панов Иван Яковлев: - / 1 | госуд. крестьянин - сын Якова [3]
09 | Панов Иван Николаев: - / 4 | госуд. крестьянин - Антону внук сын отданного в рекруты сына ево Николая сын [1]
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- Источник
- Индексация данных проведена Оксаной Мурзиной
- Дата рождения
- Вычислено 1795 ст.
- Место рождения
- д. Большощучья, Курганский уезд, Тобольская губерния
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