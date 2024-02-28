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Панов Антон

Из справочника
Ревизская сказка Утечьей волости Курганского уезда Тобольской губернии от 9 марта 1812 г.
ФИО
Панов Антон
Пол
муж
Номер записи
2313
Сословие
госуд. крестьянин
Год ревизии
1812
Двор / Семья
2
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по текущей РС
54
Год рождения вычисленный
1758
Губерния
Тобольская губерния
Уезд
Курганский уезд
Место
д. Большощучья
Место события
д. Большощучья, Утечья волость (деревня причислена из Частозерской волости), Курганский уезд, Тобольская губерния
Архивный код
ГАТО (Тобольск): ф.И154, оп.8, д.326, лист: 84об
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о крестьянах Утечьей волости за 1812 год.
Номер двора / семьи: 2
01 | Панов Антон: - / 54 | госуд. крестьянин - глава
02 | Панов Филип Антонов: - / 37 | госуд. крестьянин - сын главы [1]
03 | Панов Яков Антонов: - / 32 | госуд. крестьянин - сын главы [1]
04 | Панов Илья Антонов: - / 23 | госуд. крестьянин - сын главы [1]
05 | Панов Фока Антонов: - / 18 | госуд. крестьянин - сын главы [1]
06 | Панов Прокопий Антонов: - / 16,5 | госуд. крестьянин - сын главы [1]
07 | Панов Ларион Филипов: - / 7 | госуд. крестьянин - сын Филипа [2]
08 | Панов Иван Яковлев: - / 1 | госуд. крестьянин - сын Якова [3]
09 | Панов Иван Николаев: - / 4 | госуд. крестьянин - Антону внук сын отданного в рекруты сына ево Николая сын [1]
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Источник
Индексация данных проведена Оксаной Мурзиной
Дата рождения
Вычислено 1758 ст.

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