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Сединкин Василий Семенов

Из справочника
Ревизская сказка Утечьей волости Курганского уезда Тобольской губернии от 9 марта 1812 г.
ФИО
Сединкин Василий Семенов
Пол
муж
Номер записи
2312
Сословие
госуд. крестьянин
Год ревизии
1812
Двор / Семья
1
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сын Семена [2]
Возраст по текущей РС
3
Год рождения вычисленный
1809
Губерния
Тобольская губерния
Уезд
Курганский уезд
Место
д. Большощучья
Место события
д. Большощучья, Утечья волость (деревня причислена из Частозерской волости), Курганский уезд, Тобольская губерния
Архивный код
ГАТО (Тобольск): ф.И154, оп.8, д.326, лист: 84об
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о крестьянах Утечьей волости за 1812 год.
Номер двора / семьи: 1
01 | Сединкин Андрей: - / 42 | госуд. крестьянин - глава
02 | Сединкин Семен: - / 39 | госуд. крестьянин - брат главы [1]
03 | Сединкин Михайло Андреев: - / 20 | госуд. крестьянин - сын главы [1]
04 | Сединкин Василий Семенов: - / 3 | госуд. крестьянин - сын Семена [2]
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Источник
Индексация данных проведена Оксаной Мурзиной
Дата рождения
Вычислено 1809 ст.
Место рождения
д. Большощучья, Курганский уезд, Тобольская губерния

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