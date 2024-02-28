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Тютрин Филип Иванов

Из справочника
Ревизская сказка Утечьей волости Курганского уезда Тобольской губернии от 9 марта 1812 г.
ФИО
Тютрин Филип Иванов
Пол
муж
Номер записи
2307
Сословие
госуд. крестьянин
Год ревизии
1812
Двор / Семья
9
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын главы [1]
Возраст по текущей РС
7
Год рождения вычисленный
1805
Губерния
Тобольская губерния
Уезд
Курганский уезд
Место
д. Бачагова
Место события
д. Бачагова, Утечья волость (деревня причислена из Моршихинской после 5 ревизии), Курганский уезд, Тобольская губерния
Архивный код
ГАТО (Тобольск): ф.И154, оп.8, д.326, лист: 83об
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о крестьянах Утечьей волости за 1812 год.
Номер двора / семьи: 9
01 | Тютрин Иван Васильев: - / 36 | госуд. крестьянин - глава
02 | Тютрин Дмитрий Васильев: - / 18 | госуд. крестьянин - брат главы [1]
03 | Тютрин Филип Иванов: - / 7 | госуд. крестьянин - сын главы [1]
04 | Тютрин Афонасий Иванов: - / 3 | госуд. крестьянин - сын главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Оксаной Мурзиной
Дата рождения
Вычислено 1805 ст.
Место рождения
д. Бачагова, Курганский уезд, Тобольская губерния

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