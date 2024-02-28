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Тютрин Дмитрий Васильев

Из справочника
Ревизская сказка Утечьей волости Курганского уезда Тобольской губернии от 9 марта 1812 г.
ФИО
Тютрин Дмитрий Васильев
Пол
муж
Номер записи
2306
Сословие
госуд. крестьянин
Год ревизии
1812
Двор / Семья
9
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
брат главы [1]
Откуда прибыл
д. Дубровная, Утечья волость, Курганский уезд, Тобольская губерния
Причина поступления
переселился
Возраст по текущей РС
18
Год рождения вычисленный
1794
Губерния
Тобольская губерния
Уезд
Курганский уезд
Место
д. Бачагова
Место события
д. Бачагова, Утечья волость (деревня причислена из Моршихинской после 5 ревизии), Курганский уезд, Тобольская губерния
Архивный код
ГАТО (Тобольск): ф.И154, оп.8, д.326, лист: 83об
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о крестьянах Утечьей волости за 1812 год.
Номер двора / семьи: 9
01 | Тютрин Иван Васильев: - / 36 | госуд. крестьянин - глава
02 | Тютрин Дмитрий Васильев: - / 18 | госуд. крестьянин - брат главы [1]
03 | Тютрин Филип Иванов: - / 7 | госуд. крестьянин - сын главы [1]
04 | Тютрин Афонасий Иванов: - / 3 | госуд. крестьянин - сын главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Оксаной Мурзиной
Дата рождения
Вычислено 1794 ст.

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