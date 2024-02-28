Тютнев Федор Дмитриев
Из справочника
Ревизская сказка Утечьей волости Курганского уезда Тобольской губернии от 9 марта 1812 г.
- ФИО
- Тютнев Федор Дмитриев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2304
- Сословие
- госуд. крестьянин
- Год ревизии
- 1812
- Двор / Семья
- 8
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- сын главы [1]
- Возраст по текущей РС
- 8
- Год рождения вычисленный
- 1804
- Губерния
- Тобольская губерния
- Уезд
- Курганский уезд
- Место
- д. Бачагова
- Место события
- д. Бачагова, Утечья волость (деревня причислена из Моршихинской после 5 ревизии), Курганский уезд, Тобольская губерния
- Архивный код
- ГАТО (Тобольск): ф.И154, оп.8, д.326, лист: 83об
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки о крестьянах Утечьей волости за 1812 год.
Номер двора / семьи: 8
01 | Тютнев Дмитрий Федоров: 38 / 54 | госуд. крестьянин - глава
02 | Тютнев Сергей Дмитриев: 14 / 30 | госуд. крестьянин - сын главы [1]
03 | Тютнев Степан Дмитриев: 12 / 28 | госуд. крестьянин - сын главы [1]
04 | Тютнев Ларион Дмитриев: - / 13 | госуд. крестьянин - сын главы [1]
05 | Тютнев Иван Дмитриев: - / 10 | госуд. крестьянин - сын главы [1]
06 | Тютнев Федор Дмитриев: - / 8 | госуд. крестьянин - сын главы [1]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Оксаной Мурзиной
- Дата рождения
- Вычислено 1804 ст.
- Место рождения
- д. Бачагова, Курганский уезд, Тобольская губерния
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.