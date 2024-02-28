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Тютнев Сергей Дмитриев

Из справочника
Ревизская сказка Утечьей волости Курганского уезда Тобольской губернии от 9 марта 1812 г.
ФИО
Тютнев Сергей Дмитриев
Пол
муж
Номер записи
2300
Сословие
госуд. крестьянин
Год ревизии
1812
Двор / Семья
8
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын главы [1]
Возраст по прошлой РС
14
Возраст по текущей РС
30
Год рождения вычисленный
1782
Губерния
Тобольская губерния
Уезд
Курганский уезд
Место
д. Бачагова
Место события
д. Бачагова, Утечья волость (деревня причислена из Моршихинской после 5 ревизии), Курганский уезд, Тобольская губерния
Архивный код
ГАТО (Тобольск): ф.И154, оп.8, д.326, лист: 83об
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о крестьянах Утечьей волости за 1812 год.
Номер двора / семьи: 8
01 | Тютнев Дмитрий Федоров: 38 / 54 | госуд. крестьянин - глава
02 | Тютнев Сергей Дмитриев: 14 / 30 | госуд. крестьянин - сын главы [1]
03 | Тютнев Степан Дмитриев: 12 / 28 | госуд. крестьянин - сын главы [1]
04 | Тютнев Ларион Дмитриев: - / 13 | госуд. крестьянин - сын главы [1]
05 | Тютнев Иван Дмитриев: - / 10 | госуд. крестьянин - сын главы [1]
06 | Тютнев Федор Дмитриев: - / 8 | госуд. крестьянин - сын главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Оксаной Мурзиной
Дата рождения
Вычислено 1782 ст.

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