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Тютнев Алексей Федотов

Из справочника
Ревизская сказка Утечьей волости Курганского уезда Тобольской губернии от 9 марта 1812 г.
ФИО
Тютнев Алексей Федотов
Пол
муж
Номер записи
2295
Сословие
госуд. крестьянин
Год ревизии
1812
Двор / Семья
7
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын главы [1]
Возраст по прошлой РС
18
Куда убыл
д. Макушина, Моршихинская волость, Курганский уезд, Тобольская губерния
Причина выбытия
переведен вообще с отцом
Год убытия
1812
Год рождения вычисленный
1777
Губерния
Тобольская губерния
Уезд
Курганский уезд
Место
д. Бачагова
Место события
д. Бачагова, Утечья волость (деревня причислена из Моршихинской после 5 ревизии), Курганский уезд, Тобольская губерния
Архивный код
ГАТО (Тобольск): ф.И154, оп.8, д.326, лист: 83об
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о крестьянах Утечьей волости за 1812 год.
Номер двора / семьи: 7
01 | Тютнев Федот: 47 / - | госуд. крестьянин - глава
02 | Тютнев Яков Федотов: 21 / - | госуд. крестьянин - сын главы [1]
03 | Тютнев Алексей Федотов: 18 / - | госуд. крестьянин - сын главы [1]
04 | Тютнев Григорий Федотов: 1 / - | госуд. крестьянин - сын главы [1]
05 | Тютнев Василий Алексеев: - / - | госуд. крестьянин - сын Алексея [3]
06 | Тютнев Павел Алексеев: - / - | госуд. крестьянин - сын Алексея [3]
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Источник
Индексация данных проведена Оксаной Мурзиной
Дата рождения
Вычислено 1777 ст.

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