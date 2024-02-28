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Котков Данило Потапов

Из справочника
Ревизская сказка Утечьей волости Курганского уезда Тобольской губернии от 9 марта 1812 г.
ФИО
Котков Данило Потапов
Пол
муж
Номер записи
2284
Сословие
госуд. крестьянин
Год ревизии
1812
Двор / Семья
5
Номер в семье/дворе
10
Родственная связь
сын Потапа [2]
Возраст по текущей РС
2
Год рождения вычисленный
1810
Губерния
Тобольская губерния
Уезд
Курганский уезд
Место
д. Бачагова
Место события
д. Бачагова, Утечья волость (деревня причислена из Моршихинской после 5 ревизии), Курганский уезд, Тобольская губерния
Архивный код
ГАТО (Тобольск): ф.И154, оп.8, д.326, лист: 83
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о крестьянах Утечьей волости за 1812 год.
Номер двора / семьи: 5
01 | Котков Иван: 33 / - | госуд. крестьянин - глава
02 | Котков Потап: 27 / 43 | госуд. крестьянин - брат главы [1]
03 | Котков Григорий: 25 / 41 | госуд. крестьянин - брат главы [1]
04 | Котков Михайло: 23 / 39 | госуд. крестьянин - брат главы [1]
05 | Котков Кондратий: 18 / 34 | госуд. крестьянин - брат главы [1]
06 | Котков Дмитрий: 13 / 29 | госуд. крестьянин - брат главы [1]
07 | Котков Никифор Иванов: 14 / - | госуд. крестьянин - сын главы [1]
08 | Котков Михайло Иванов: 10 / - | госуд. крестьянин - сын главы [1]
09 | Котков Антипа Потапов: 2х месяцов / 16 | госуд. крестьянин - сын Потапа [2]
10 | Котков Данило Потапов: - / 2 | госуд. крестьянин - сын Потапа [2]
11 | Котков Егор Григорьев: - / 14 | госуд. крестьянин - сын Григория [3]
12 | Котков Иван Григорьев: - / 6 | госуд. крестьянин - сын Григория [3]
13 | Котков Андрей Михайлов: - / 14 | госуд. крестьянин - сын Михайло [4]
14 | Котков Михайло Кондратьев: - / 2 | госуд. крестьянин - сын Кондратия [5]
15 | Котков Алексей Дмитриев: - / 10 | госуд. крестьянин - сын Дмитрия [6]
16 | Котков Иван Дмитриев: - / 1 | госуд. крестьянин - сын Дмитрия [6]
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Источник
Индексация данных проведена Оксаной Мурзиной
Дата рождения
Вычислено 1810 ст.
Место рождения
д. Бачагова, Курганский уезд, Тобольская губерния

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