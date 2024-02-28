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Котков Михайло

Из справочника
Ревизская сказка Утечьей волости Курганского уезда Тобольской губернии от 9 марта 1812 г.
ФИО
Котков Михайло
Пол
муж
Номер записи
2278
Сословие
госуд. крестьянин
Год ревизии
1812
Двор / Семья
5
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
брат главы [1]
Возраст по прошлой РС
23
Возраст по текущей РС
39
Год рождения вычисленный
1773
Губерния
Тобольская губерния
Уезд
Курганский уезд
Место
д. Бачагова
Место события
д. Бачагова, Утечья волость (деревня причислена из Моршихинской после 5 ревизии), Курганский уезд, Тобольская губерния
Архивный код
ГАТО (Тобольск): ф.И154, оп.8, д.326, лист: 83
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о крестьянах Утечьей волости за 1812 год.
Номер двора / семьи: 5
01 | Котков Иван: 33 / - | госуд. крестьянин - глава
02 | Котков Потап: 27 / 43 | госуд. крестьянин - брат главы [1]
03 | Котков Григорий: 25 / 41 | госуд. крестьянин - брат главы [1]
04 | Котков Михайло: 23 / 39 | госуд. крестьянин - брат главы [1]
05 | Котков Кондратий: 18 / 34 | госуд. крестьянин - брат главы [1]
06 | Котков Дмитрий: 13 / 29 | госуд. крестьянин - брат главы [1]
07 | Котков Никифор Иванов: 14 / - | госуд. крестьянин - сын главы [1]
08 | Котков Михайло Иванов: 10 / - | госуд. крестьянин - сын главы [1]
09 | Котков Антипа Потапов: 2х месяцов / 16 | госуд. крестьянин - сын Потапа [2]
10 | Котков Данило Потапов: - / 2 | госуд. крестьянин - сын Потапа [2]
11 | Котков Егор Григорьев: - / 14 | госуд. крестьянин - сын Григория [3]
12 | Котков Иван Григорьев: - / 6 | госуд. крестьянин - сын Григория [3]
13 | Котков Андрей Михайлов: - / 14 | госуд. крестьянин - сын Михайло [4]
14 | Котков Михайло Кондратьев: - / 2 | госуд. крестьянин - сын Кондратия [5]
15 | Котков Алексей Дмитриев: - / 10 | госуд. крестьянин - сын Дмитрия [6]
16 | Котков Иван Дмитриев: - / 1 | госуд. крестьянин - сын Дмитрия [6]
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Источник
Индексация данных проведена Оксаной Мурзиной
Дата рождения
Вычислено 1773 ст.

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