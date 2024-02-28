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Котков Иван Дмитриев

Из справочника
Ревизская сказка Утечьей волости Курганского уезда Тобольской губернии от 9 марта 1812 г.
ФИО
Котков Иван Дмитриев
Пол
муж
Номер записи
2267
Сословие
госуд. крестьянин
Год ревизии
1812
Двор / Семья
4
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
сын Дмитрия [4]
Возраст по прошлой РС
5
Возраст по текущей РС
21
Год рождения вычисленный
1791
Губерния
Тобольская губерния
Уезд
Курганский уезд
Место
д. Бачагова
Место события
д. Бачагова, Утечья волость (деревня причислена из Моршихинской после 5 ревизии), Курганский уезд, Тобольская губерния
Архивный код
ГАТО (Тобольск): ф.И154, оп.8, д.326, лист: 82об
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о крестьянах Утечьей волости за 1812 год.
Номер двора / семьи: 4
01 | Котков Осип Иванов: 50 / 66 | госуд. крестьянин - глава
02 | Котков Афонасий: 41 / 57 | госуд. крестьянин - племянник главы [1]
03 | Котков Данило Афонасьев: 6 / 22 | госуд. крестьянин - сын Афонасия [2]
04 | Котков Дмитрий Осипов: 25 / 41 | госуд. крестьянин - сын главы [1]
05 | Котков Никита Осипов: 22 / 38 | госуд. крестьянин - сын главы [1]
06 | Котков Иван Дмитриев: 5 / 21 | госуд. крестьянин - сын Дмитрия [4]
07 | Котков Иван Дмитриев: 3 / 19 | госуд. крестьянин - сын Дмитрия [4]
08 | Котков Сергей Дмитриев: 5ти месяцов / - | госуд. крестьянин - сын Дмитрия [4]
09 | Котков Федор Дмитриев: - / 11 | госуд. крестьянин - сын Дмитрия [4]
10 | Котков Семен Дмитриев: - / 7 | госуд. крестьянин - сын Дмитрия [4]
11 | Котков Фаддей Иванов: - / 4 | госуд. крестьянин - сын Ивана [6]
12 | Котков Савва Иванов: - / 1 | госуд. крестьянин - сын Ивана [6]
13 | Котков Василий Никитин: - / 7 | госуд. крестьянин - сын Никиты Осипова [5]
Комментарий наборщика
Котков Иван Дмитриев старший
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Источник
Индексация данных проведена Оксаной Мурзиной
Дата рождения
Вычислено 1791 ст.

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